У штабі повідомили ім'я загиблого українського військового на Донбасі

В результаті обстрілу збройних формувань Російської Федерації на Донбасі 22 грудня загинув солдат Герман Соловйов. Про це йдеться в повідомленні операції Об'єднаних сил (ООС) у Facebook.

Повідомляється, що український військовослужбовець загинув в результаті кульового поранення.

"Вчора, 22 грудня, ворожа куля обірвала життя воїна 93-ї бригади Холодний Яр - солдата Соловйова Германа Ігоровича 90-го року народження. В результаті ворожого обстрілу військовослужбовець отримав поранення несумісні з життям. Командування Об'єднаних сил висловлює співчуття рідним і близьким загиблого воїна.

Нагадаємо, 22 грудня бойовики на Донбасі вісім разів порушували режим припинення вогню. В результаті обстрілу один український військовий загинув, ще один отримав поранення. Обстріл велися з заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Раніше РБК-Україна писало, що Росія вплине на угрупування "ДНР" і "ЛНР" для того, щоб було виконано рішення "нормандської четвірки". За словами міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова, Росія буде закликати Донецьк і Луганськ до того, щоб вони максимально конструктивно підходили до виконання рішень, які будуть узгоджуватися в контактній групі з пропозицією "нормандського формату".