Абромавичюс, Данилюк і Пристайко можуть потрапити під люстрацію, - Стефанчук

Фото: Руслан Стефанчук (Віталій Носач, РБК-Україна)

У разі підтримки Верховною радою законопроекту про люстрацію, він буде застосовуватися до всіх

У разі прийняття президентського законопроекту про люстрацію чиновників члени президентської команди Айварас Абромавичюс, Олександр Данилюк і Вадим Пристайко також пройдуть через неї. Про це повідомив представник президента у Верховній раді Руслан Стефанчук, передає кореспондент РБК-Україна.

"У разі підтримки Верховною радою відповідного законопроекту, він буде застосовуватися до всіх", - зазначив Стефанчук.

Законопроект про люстрацію може торкнутися Айвараса Абромавичюса або Олександр Данилюк, які працювали в уряді Яценюка, а також Вадима Пристайка в разі, якщо народні депутати підтримають його призначення на посаду голови Міністерства закордонних справ.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що президент України Володимир Зеленський запропонував внести законопроект, згідно з яким під люстрацію потраплять особи, які в період з 23 лютого 2014 по 19 травня 2019 року займали посади президента України, голови Верховної ради, генерального прокурора, голови СБУ, голів Антимонопольного комітету і Фонду держмайна, голів ГФС і митниці, секретаря РНБО, керівників оборонних підприємств.

За його словами, люструвати також пропонується народних депутатів України та членів уряду цього періоду.

Зазначимо, Конституційний суд розглядає закон конституційності закону про очищення влади (закону про люстрацію), прийнятого в 2014 році. Законом вводиться автоматичний заборона на заняття певних посад протягом 10 років для осіб, які в період з 25 лютого 2010 року по 22 лютого 2014 рік протягом більш ніж одного року займали певні державні посади.