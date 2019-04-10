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У штабі розповіли, у скільки Порошенко прийде на дебати 14 квітня

Новини » Вибори 2019    10.04.2019 - 15:00
У штабі розповіли, у скільки Порошенко прийде на дебати 14 квітня
Фото: Олег Медведєв (УНІАН)

Порошенко прибуде на дебати із Зеленським 14 квітня о 14:14 на НСК "Олімпійський"

Президент України Петро Порошенко прибуде на дебати з кандидатом у президенти Володимиром Зеленським 14 квітня о 14:14 на НСК "Олімпійський". Про це повідомив спікер виборчого штабу Петра Порошенка Олег Медведєв.

Крім того, в штабі Порошенка закликали Зеленського прийти на ці дебати.

"Він там (у студії "Суспільного", - ред.) точно буде, тому що участь у таких дебатах вимагає закон", - сказав Медведєв, додавши, що Порошенко прибуде на дебати із Зеленським 14 квітня о 14:14 на НСК "Олімпійський".

Нагадаємо, НСК "Олімпійський" надійшли запити від уповноважених представників кандидатів на пост президента України щодо проведення дебатів Петра Порошенка та Володимира Зеленського. Зокрема, від представника Порошенка надійшов запит на проведення дебатів на 14 і 19 квітня 2019 року, а від представника Зеленського - на 19 квітня 2019 року.

Раніше голова фракції БПП у Верховній Раді Артур Герасимов заявив, що дебати Зеленського та Порошенко на НСК "Олімпійський" можуть пройти тільки 14 квітня.

Крім того, повідомлялося, що дебати Володимира Зеленського та Петра Порошенка на "Суспільному" 19 квітня пройдуть, навіть якщо кандидати не з'являться в студії. 19 квітня о 20:00 на базі "Суспільного" все буде готове до проведення дебатів. Якщо Порошенко і Зеленський не прийдуть на екрані буде біжучий рядок з текстом "Вибачте, кандидати на пост президента, ПІБ, не з'явилися для участі в дебатах". У той же час Аласанія заявив, що загальний кошторис теледебатів на "Суспільному" протягом однієї години складе близько 5,6 млн гривень.

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