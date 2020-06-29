У штабі розповіли про сьогоднішню ситуацію на Донбасі

З початку 29 червня російсько-окупаційні війська 7 разів порушували режим припинення вогню на Донбасі. При цьому найманці застосовували заборонене мінськими угодами озброєння.

Про це повідомляє командування операції Об'єднаних сил.

Під обстріли проросійських бойовиків сьогодні потрапляли позиції українських військових поблизу Хутора Вільного, Кримського та Березового. На ділянках розведення сил сьогодні дотримувалися режиму "тиші".

Окупанти відкривали вогонь з мінометів 120-го калібру, протитанкових ракетних комплексів, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

В результаті ворожих обстрілів двоє українських військових отримали поранення. Постраждалих шпиталізували та надали належну медичну допомогу.

Об'єднані сили відкривали вогонь у відповідь для припинення ворожої активності. Втрати противника зараз уточнюються.

Нагадаємо, поранення українські військові отримали під час мінометного обстрілу позицій біля Кримського.

Крім того, повномасштабний наступ РФ на Україну після голосування за зміни в російську Конституцію не виключають в українському МЗС.