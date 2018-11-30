У штабі розповіли подробиці зникнення бійця на Донбасі

Фото: українські військові (turchynov.com)

Солдат Сергій Проданюк пропав безвісти після бойового зіткнення

В Луганській області в районі Кримського безвісти зник український військовий Сергій Проданюк, який зачищав місцевість у складі резервної групи. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представника прес-центру ООС Олексія Жуганова.

За його словами, на Луганському напрямку бойовики вчора відкривали вогонь з мінометів калібру 82 мм, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. В ході бойових дій отримав поранення один військовий.

"Крім того, в ході бойового зіткнення зник безвісти солдат Сергій Проданюк, який у складі резервної групи здійснював прочісування і зачистку місцевості в районі Кримського, де противник використовував диверсійно-розвідувальну групу", - додав Жуганов.

Брифінг представника пресс-центру ООС 30.11.2018 Брифінг представника пресс-центру ООС 30.11.2018 #ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Минулої доби ситуація в районі проведення операції залишалася під контролем Об'єднаних сил. Найбільшу кількість обстрілів зафіксовано на Приазов'ї. Всього, 29 листопада, окупанти 14 разів порушили режим припинення вогню, зокрема, в ході обстрілів, російські окупаційні війська 7 разів застосували заборонене Мінськими угодами озброєння з загальною витратою 55 мін. На Луганському напрямку, загарбники відкривали вогонь з мінометів калібру 82 мм, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по позиціях Об'єднаних сил в районі Кримського. Об'єднані сили вживали адекватних заходів. Під час бойових дій, один військовослужбовець Збройних Сил України отримав поранення. Окрім того, в ході бойового зіткнення, зник безвісти солдат Сергій Проданюк, який у складі резервної групи здійснював прочісування та зачистку місцевості в районі Кримського, де противник застосував диверсійно-розвідувальну групу. На Попаснянському напрямку, ворог продовжує вести вогонь неподалік хутора Вільного. Двічі позиції Об’єднаних сил окупанти обстрілювали з мінометів 82-го калібру. Також фіксувалося застосування гранатометів різних систем, стрілецької зброї та великокаліберних кулеметів Втрат серед особового складу та цивільних осіб не допущено. Поблизу Луганського наші опорні пункти піддалися вогневому впливу з мінометів калібру 82 мм. Об'єднані сили адекватно відповідали на вогонь противника. Внаслідок бойових дій, на Світлодарському напрямку, жоден військовослужбовець Об'єднаних сил не постраждав. На Донецькому напрямку, вогонь з гранатометів та стрілецької зброї окупанти відкривали у районі Верхньоторецького, Тарамчука і Красногорівки. Крім того, неподалік Авдіївки, ворог вів обстріли з автоматичних гранатометів. Об'єднані сили вживали заходів щодо подавлення вогневих засобів противника. Втрат на цьому напрямку не допущено. Відзначається намагання збройних формувань Російської Федерації відновити напруження у районі Чермалика, що на Приазов'ї – тут ворог здійснив вогневий наліт з мінометів калібру 82 мм. З цієї ж зброї окупанти обстріляли позиції Об'єднаних сил неподалік Водяного та Гнутового. Поблизу останнього також зафіксовано вогонь з автоматичних гранатометів. Підрозділи, що обороняються, вжили необхідних заходів - втрат на Маріупольському напрямку немає. Від початку цієї доби противник вогневої активності не проявляв. Ситуація на лінії зіткнення залишається під контролем Об’єднаних сил. Противник збільшив інтенсивність вогню з мінометів, зокрема на Приазов'ї. У свою чергу, на всіх напрямках, фіксується зменшення застосування протитанкових гранатометів. За уточненими даними розвідки, трьох окупантів зі складу збройних формувань Російської Федерації минулої доби було знищено. Об'єднані сили виконують бойові завдання у повній бойовій готовності та вживають усіх необхідних заходів з метою недопущення прориву противника, утримання займаних рубежів і позицій, збереження життя та здоров'я військовослужбовців Збройних Сил України та цивільного населення. Криміногенна ситуація в районі виконання завдань операції Об’єднаних сил залишається контрольованою. Протягом минулої доби правоохоронцями зі складу Об'єднаних сил, які несуть службу на стаціонарних і мобільних блокпостах, затримано дві особи, причетні до незаконних збройних формувань та виявлено 35 адміністративних правопорушень. Територіальними органами та підрозділами Національної поліції на території Донецької та Луганської областей розкрито один розбій, чотири крадіжки та шість фактів незаконного обігу наркотичних засобів. Під час забезпечення публічного порядку припинено 675 адміністративних правопорушень. Також виявлено 230 адміністративних правопорушень у сфері безпеки дорожнього руху, у тому числі 9 за статтею 130 КУпАП (керування транспортними засобами у стані алкогольного сп’яніння). Із незаконного обігу вилучено 11,1 грама наркотичних речовин різного походження. Контрольні пункти в'їзду-виїзду працюють у штатному режимі. За вчорашній день на підконтрольну Україні територію прослідувало майже 17 тисяч осіб та понад 2 тисячі транспортних засобів. У пропуску через лінію розмежування, з різних причин, відмовлено 22-м особам. Також, виявлено товарів з ознаками контрабанди на загальну суму понад 246 тисяч гривень та зафіксовано три спроби надання неправомірної вигоди прикордонному наряду. Окрім того, в КПВВ, виконано 79 доручення уповноважених державних органів. Українською стороною СЦКК, у взаємодії з СММ ОБСЄ, протягом 29 листопада, здійснено супроводження та координацію огляду та виконання ремонтних робіт на водогоні Попасної. Забезпечувався безпечний проїзд працівників робочої зміни до ДФС і зворотньо. Також, продовжувалися відновлювальні роботи на лініях електропередачі свердловин Петрівського водозабору, що на Луганщині. Таким чином, підрозділи Об’єднаних сил продовжують виконувати завдання за призначенням. Військово-цивільні адміністрації, правоохоронні органи працюють у штатному режимі. Суспільно-політична обстановка в районі проведення операції залишається стабільною. Слава Україні! Представник прес-центру Олексій Жуганов Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation П'ятниця, 30 листопад 2018 р.

Нагадаємо, раніше в Міністерстві оборони України підтвердили інформацію про одного постраждалого на Донбасі військового за минулу добу. Також на брифінгу повідомили, що сьогодні бойовики випустили міну калібру 82 мм по позиціях українських військових неподалік Гнутового.

Напередодні повідомлялося, що на Донбасі в ході бойового зіткнення зник безвісти солдат 10 гірничо-штурмової бригади. Командуванням частини вживаються заходи щодо розшуку військовослужбовця.