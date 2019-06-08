ru
ua

В штабі Порошенка назвали причини поразки на виборах


У штабі вважають, що першою причиною стала відсутність комунікації через соцмережі і телебачення

Голова виборчого штабу "Європейської солідарності" Сергій Березенко розповів про основні причини поразки на президентських виборах 2019 року. Про йдеться у матеріалі РБК-Україна "Сергій Березенко: Шанси, що парламентські вибори відбудуться - 90/10".

Березенко заявив, що першою причиною поразки стала відсутність необхідної комунікації з виборцями через телебачення і соціальні мережі.

"Ми вважали, що країна поділиться умовно на проукраїнських державників, і на тих, хто хотів би жити сито, спокійно, нехай навіть у важкому світі з Росією. І що перше буде більше, в пропорції приблизно 60/40. А виявилося, що поява Зеленського сформувало зовсім інший запит, поділивши країну на тих, хто за нове, абсолютно нове, проти старого", - розповів глава виборчого штабу "Європейської солідарності".

Він вважає, що всі політичні діячі були записані в старий блок, а в новому полі залишався тільки Володимир Зеленський.

"Всі діючі політики залишилися позаду Порошенко за результатами першого туру виборів. Але, на жаль, цього було замало, щоб перемогти несистемного Зеленського у другому турі", - додав Березенко.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у Порошенка виключають боротьбу з Зеленським після виборів. Голова виборчого штабу "Європейської солідарності" Сергій Березенко заявив, що їх виборець швидше стурбований рівнем компетенції цієї нової команди, яка прийшла.

Рада відмовилася розглядати закон Зеленського про незаконне збагачення Кабмін схвалив стратегію управління держборгом до 2022 року
Читати всі новини