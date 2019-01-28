У штабі ООС повідомили про ситуацію на Донбасі за добу

Втрат серез ЗСУ немає, у бойовиків двоє загиблих

На Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил за прошедшие сутки, 27 января боевики нарушили режим прекращения огня один раз. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

В частности, в полосе действий оперативно-тактического группировки "Север" противник обстрелял наши позиции из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Ни один украинский военнослужащий от обстрелов не пострадал.

"Подразделения Объединенных сил в ответ на провокации противника применяли дежурные огневые средства. По данным разведки, 27 января, двух российских оккупантов было уничтожено и трое получили ранения", - отметили в штабе.

Что касается ситуации с начала понедельника, 28 января, по состоянию на 7:00 обстрелов не было.

Напомним, на Донбассе 26 января российские оккупационные войска десять раз нарушили режим прекращения огня, в том числе с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.