В штабі ООС повідомили подробиці обстрілу цивільних у Новоселівці, відкрита кримінальна справа

За фактом обстрілу цивільної інфраструктури населеного пункту Новоселівка Друга на Донбасі відкрите кримінальне провадження. Через дії бойовиків загинув місцевий житель.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу ООС.
Окупанти стріляли із заборонених мінськими домовленостями артилерійських систем калібру 122-мм.
Внаслідок обстрілу постраждало кілька приватних осель місцевих мешканців. Вибухами пошкоджені прилеглі домогосподарства.
"Внаслідок обстрілу загинув місцевий мешканець 1935-го року народження. Про зазначене повідомлено СММ ОБСЄ. За даним фактом порушене кримінальне провадження", - йдеться в повідомленні.
Фото: наслідки обстрілу цивільних у Новоселівці (facebook.com/pressjfo.news)