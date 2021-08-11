RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

В штабі ООС повідомили подробиці обстрілу цивільних у Новоселівці, відкрита кримінальна справа

Автор: РБК-Україна

За фактом обстрілу цивільної інфраструктури населеного пункту Новоселівка Друга на Донбасі відкрите кримінальне провадження. Через дії бойовиків загинув місцевий житель.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу ООС.

Окупанти стріляли із заборонених мінськими домовленостями артилерійських систем калібру 122-мм.

Внаслідок обстрілу постраждало кілька приватних осель місцевих мешканців. Вибухами пошкоджені прилеглі домогосподарства.

"Внаслідок обстрілу загинув місцевий мешканець 1935-го року народження. Про зазначене повідомлено СММ ОБСЄ. За даним фактом порушене кримінальне провадження", - йдеться в повідомленні.

Фото: наслідки обстрілу цивільних у Новоселівці (facebook.com/pressjfo.news)

Читайте РБК-Україна в Google News
Донбасбойовики