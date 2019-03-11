У штабі ООС розповіли про ситуацію на Донбасі 11 березня

Обстрілів з початку доби не зафіксовано

В районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе от начала суток понедельника, 11 марта, обстрелов не зафиксировано. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС.

Также сообщается, что за прошедшие сутки, 10 марта, российские оккупационные войска огонь по позициям Объединенных сил не открывали.

"С начала текущих суток нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. Объединенные силы надежно контролируют действия противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня", - отметили в ООС.

Напомним, военные Вооруженных сил Украины в субботу, 9 марта, задержали боевика так называемой "Луганской народной республики", который заявил о желании перейти на сторону Украины.

Ранее украинская сторона Общего центра по контролю и координации (СЦКК) зафиксировала факты обстрела жилого района населенного пункта Счастье Луганской области.