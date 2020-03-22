У штабі ООС розповіли про втрати бойовиків за тиждень

Протягом останнього тижня на Донбасі внаслідок атаки бойовиків на позиції українських військ захисники зі складу операції Об'єднаних сил були змушені відкривати вогонь у відповідь. Про це повідомили у штабі ООС.

У результаті окупаційні війська на Донбасі зазнали втрат. Зокрема, за підтвердженими даними розвідки, втрати російсько-окупаційних військ за поточний тиждень склали: загиблі - 13 осіб, поранені та травмовані - 22 особи.

Також противник втратив три одиниці техніки, зокрема міномет калібру 120 мм без можливості відновлення та два автомобіля типу Урал.

"Командування операції Об’єднаних сил наголошує, що у разі загрози життю та здоров’ю українських військовослужбовців наші підрозділи завжди дають адекватну відповідь, відкриваючи вогонь по противнику", - сказали у штабі.

Нагадаємо, за даними штабу ООС, 22 березня під ворожий обстріл з забороненого мінськими угодами озброєння потрапили позиції українських військових поблизу Водяного. Бойовики випустили 5 мін з мінометів 82-го калібру.