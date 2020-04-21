У штабі ООС розповіли подробиці обстрілу, в якому поранений український військовий

Окупаційні війська на Донбасі 20 квітня обстріляли позиції український військових біля Авдіївки. Про це повідомляє штаб операції Об'єднаних сил.

Зазначається, що збройні формування Російської Федерації застосували ручні протитанкові гранатомети та великокаліберні кулемети. Внаслідок обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав ураження.

"Йому було надано належну першу медичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу. Російські загарбники цілеспрямовано першими відкриваючи вогонь по позиціях наших захисників, вкотре підтвердили своє небажання дотримуватись існуючих мирних домовленостей", - зазначили в штабі.

Також додали, що українські підрозділи використали у відповідь наявні вогневі засоби.

Нагадаємо, 20 квітня на Донбасі збройні формування Російської Федерації тричі відкривали вогонь по позиціях ОС, в результаті обстрілу один військовослужбовець загинув, ще двоє отримали поранення.