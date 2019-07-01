У штабі ООС розповіли подробиці обстрілу санітарного авто

Сьогодні, 1 липня, в результаті обстрілу бойовиками санітарного автомобіля одного з підрозділів Об'єднаних сил загинули військовослужбовці Морської піхоти України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на штаб ООС у Facebook.

Як повідомляється, в результаті обстрілу загинули водій санітарного автомобіля "Хаммер" HMWV старший матрос Сергій Майборода і бойової медик, кавалер ордена "За Мужність" сержант Ірина Шевченко.

"Санітарний автомобіль, в якому військові медики слідували в одну з передових позицій для евакуації пораненого побратима, був підступно розстріляний бойовиками із протитанкового ракетного комплексу. Командування і особовий склад збройних сил, колеги висловлюють щирі співчуття рідним і близьким загиблих Героїв", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 1 липня під час евакуації пораненого військовими медиками ОНС в районі села Водяне бойовики обстріляли санітарний автомобіль. В результаті прямого попадання протитанкової керованої ракети бойовиків один військовослужбовець загинув на місці. Ще двоє військовослужбовців операції Об'єднаних сил - отримали поранення.

Пізніше стало відомо, що в результаті отриманих травм помер другий військовий медик.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що за добу 30 липня постраждалих і загиблих в результаті обстрілу бойовиків не було. Однак, незаконні формування Російської Федерації скоїли 23 обстрілу по позиціях українських військових.