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У штабі ООС пояснили ситуацію з інформацією про обстріл Золотого-4

Новини » Політика    29.10.2019 - 20:56
У штабі ООС пояснили ситуацію з інформацією про обстріл Золотого-4
Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

У штабі ООС спростували інформацію про обстріл Золотого-4

У штабі операції Об'єднаних сил розповіли про непорозуміння навколо інформацією прес-центру про обстріл Золотого-4, де сьогодні почалося розведення сил. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на штаб ООС.

У штабі заявили, що фіксацію обстрілу позицій Об'єднаних сил, і ділянок розведення зокрема, проводить українська сторона, так і моніторингова місія ОБСЄ.

"Фіксація обстрілу представниками ОБСЄ проходить на підставі інформації з відеокамер Місії, які розміщені на різних ділянках лінії розмежування. Таким чином, зафіксовані 26 жовтня факти обстрілу ділянки розведення в Золотому-4 не знайшли підтвердження у представників СММ ОБСЄ", - йдеться в повідомленні.

У штабі ООС пояснили ситуацію з інформацією про обстріл Золотого-4

Нагадаємо, раніше в штабі ООС повідомили, що 26 жовтня бойовики порушували "тишу" в районі Новолуганского, Хутора Вільного Золотого, Золотого-4, Луганського, Зайцевого, Світлодарська, Новгородського.

Зазначимо, що розведення сил в Золотому почалося 29 жовтня. Це стало можливим після того, як на дільниці розведення протягом 7 діб дотримувався режим тиші.

Також РБК-Україна повідомляло, що в штабі ООС розповіли подробиці розведення сил на Донбасі. Командуванням ООС визначено перелік із 30 населених пунктів, де має відбутися розмежування.

Бойовики з початку доби п'ять разів обстріляли позиції ООС Бойовики посилили обстріли на Донбасі
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