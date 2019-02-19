У штабі ООС прокоментували інформацію про літак РФ на Донбасі

У штабі підкреслили, що літак ЗС РФ не входив у повітряний простір України

В штабе Операции объединенных сил (ООС) прокомментировали информацию о полете российского самолета на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Facebook пресс-центра ООС.

Указано, что 15 февраля 2019 года дежурные подразделения радиотехнических войск ООС в районе аэропорта Таганрог обнаружили воздушную цель. Она была идентифицирована как дальний противолодочный самолет Ту-142 вооруженных сил Российской Федерации.

"Даный самолет совершал тестовый полет вокруг аэродрома Таганрог с приближением к государственной границе Украины на расстояние до 10 км. В течение всего маршрута самолет сопровождался радиолокационными станциями радиотехнических войск Объединенных сил. Самолет Ту-142 ВС РФ оставил зону приближена к государственной границе Украины в 12.30 в районе аэродрома Таганрог. Указанный самолет государственную границу Украины не пересекал и в воздушное пространство Украины не входил", - сообщили в пресс-центре ООС.

В штабе добавили, что силы и средства противовоздушной обороны Объединенных сил постоянно находятся на боевом дежурстве и готовы к выполнению задач по назначению.

Напомним, 15 февраля Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала самолет в небе над оккупированным Донбассом, а именно на юго-западной окраине оккупированного Старобешево Донецкой области. С помощью оптических средств наблюдения команда СММ определила, что это был самолет с четырьмя турбовинтовыми двигателями и стреловидным крылом (вероятно Туполев ТУ-95 или Туполев ТУ-142).

Как впоследствии писала РБК-Украина, командование Воздушных сил ВС Украины опровергло информацию о том, что над оккупированным Донбассом 15 февраля пролетал самолет Воздушно-космических сил РФ.