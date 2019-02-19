У штабі ООС прокоментували інформацію про літак РФ на Донбасі

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У штабі підкреслили, що літак ЗС РФ не входив у повітряний простір України

У штабі Операції об'єднаних сил (ООС) прокоментували інформацію про політ російського літака на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Facebook прес-центру ООС.

Вказано, що 15 лютого 2019 року чергові підрозділи радіотехнічних військ ООС в районі аеропорту Таганрог виявили повітряну ціль. Вона була ідентифікована як дальній протичовновий літак Ту-142 збройних сил Російської Федерації.

"Визначений літак здійснював тестовий політ навколо аеродрому Таганрог з приближенням до державного кордону України на відстань до 10 км. Протягом усього маршруту літак супроводжувався радіолокаційними станціями радіотехнічних військ Об'єднаних сил. Літак Ту-142 ЗС РФ залишив зону, що наближена до державного кордону України, о 12.30 в районі аеродрому Таганрог. Зазначений літак державний кордон України не перетинав та в повітряний простір України не входив", - поінформували у прес-центрі ООС.

У штабі додали, що сили та засоби протиповітряної оборони Об'єднаних сил постійно перебувають на бойовому чергуванні та готові до виконання завдань за призначенням.

Нагадаємо, 15 лютого Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала літак у небі над окупованим Донбасом, а саме на південно-західній околиці окупованого Старобешеве Донецької області. За допомогою оптичних засобів спостереження команда СММ визначила, що це був літак з чотирма турбогвинтовими двигунами і стрілоподібним крилом (ймовірно Туполєв ТУ-95 або Туполєв ТУ-142).

Як згодом писало РБК-Україна, командування Повітряних сил ЗС України спростувало інформацію про те, що над окупованим Донбасом 15 лютого пролітав літак Повітряно-космічних сил РФ.