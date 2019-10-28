У штабі ООС поінформували про хід робіт в Станиці Луганській

Українська сторона повідомила, що підготовчі роботи з відновлення зруйнованого прольоту моста в Станиці Луганській підходять до завершення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на штаб операції Об'єднаних сил (ООС).

Як повідомляється, представники "Укртрансмосту" продовжують роботи по ремонту балки на опорі 7, заливці бетоном опалубки дев'ятої опори мосту, продовжують підготовчі роботи для посилення діафрагми мосту.

Також йде підготовка до монтажу металоконструкцій і проводиться розрізання залишків залізної конструкції зруйнованого мосту.

Працівники автодору проводять роботи з розчищення дороги від зрізаних дерев і гілок. Також були встановлені дві автобусні зупинки для пасажирів - перед зруйнованою частиною мосту й перед КПВВ.

У штабі також повідомили, що обхідний міст буде працювати, поки ремонтуватимуть зруйновану частину основного мосту.

Крім того, українська сторона повідомила, що збройні формування РФ і її найманці не виконують зобов'язань по підготовці до ремонту зруйнованого мосту.

Фото: хід робіт в Станиці Луганській (facebook.com/pressjfo.news)

Нагадаємо, раніше представники США в ОБСЄ заявили, що Росія повинна змусити проросійських бойовиків не порушувати перемир'я на Донбасі, щоб відбулося розведення сил в Золотом і Станиці Луганської.

Також РБК-Україна писало, що в штабі ООС розповіли подробиці розведення сил на Донбасі. Командуванням ООС визначено перелік із 30 населених пунктів, де має відбутися розмежування.