У штабі ООС підтвердили поранення військового на Донбасі

Бойовики 5 разів обстріляли позиції Об'єднаних сил

В штабе подтвердили ранении украинского военного в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ООС в Facebook.

Как сообщается, по состоянию на 18:00 боевики 5 раз обстреляли позиции подразделений Объединенных сил. При этом враг применял вооружение, запрещенное минскими соглашениями.

Противник обстрелял украинских военных из минометов 120-го и 82-го калибра, стрелкового оружия, вооружения БМП-1, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов вблизи населенных пунктов Лебединское, Пески, Водяное, Павлополь, Катериновка.

"Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", - заявили в штабе.

Напомним, ранее в Министерстве обороны Украины сообщили, что в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе один украинский военный получил ранения.

Добавим, за прошедшие сутки, 16 февраля, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики 6 раз обстреляли украинские позиции. В результате обстрелов погиб один украинский военный и один получил ранения.