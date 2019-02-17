ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

На Донбасі поранений один український військовий

Новини » Надзвичайні події    17.02.2019 - 15:26
На Донбасі поранений один український військовий
Фото: ООС на Донбасі (facebook.com/pressjfo.news)

Бойовики 4 рази обстріляли позиції підрозділів Об'єднаних сил

Від початку поточної доби, 17 лютого, в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі один український військовий отримав поранення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Міністерства оборони.

Станом на 12:00 ворог здійснив 4 прицільних обстріли позицій підрозділів Об'єднаних сил. При цьому противник використовував озброєння заборонене мінськими угодами.

Як повідомляється, на Луганському напрямку російсько-окупаційні війська з мінометів 82-го калібру та великокаліберних кулеметів обстріляли українських військовослужбовців в районі населеного пункту Катеринівка.

На Донецькому напрямку бойовики двічі порушили режим припинення вогню поблизу Водяного обстрілявши позиції Об'єднаних сил з ручних протитанкових гранатометів, стрілецької зброї та мінометів калібром 82 мм.

Ситуація на Донбасі станом на 17 лютого 2019

Ситуація на Донбасі станом на 17 лютого 2019

Крім того, з мінометів 120-го та 82-го калібрів були обстріляні українські військові, які виконують бойові завдання поруч з населеним пунктом Лебединське.

"В результаті обстрілів один український військовослужбовець дістав поранення і наразі отримує необхідну допомогу в одному з військових мобільних госпіталів", - зазначили у відомстві.

Нагадаємо, що протягом минулої доби, 16 лютого, в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі бойовики 6 разів обстріляли українські позиції. В результаті обстрілів загинув один український військовий та один отримав поранення.

Правоохоронці провели оперативно-профілактичні рейди в Донецькій області Річницю Широкинської наступальної операції відзначили у Києві
Новини України ДонбасООСсводка
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся