На Донбасі поранений один український військовий

Фото: ООС на Донбасі (facebook.com/pressjfo.news)

Бойовики 4 рази обстріляли позиції підрозділів Об'єднаних сил

Від початку поточної доби, 17 лютого, в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі один український військовий отримав поранення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Міністерства оборони.

Станом на 12:00 ворог здійснив 4 прицільних обстріли позицій підрозділів Об'єднаних сил. При цьому противник використовував озброєння заборонене мінськими угодами.

Як повідомляється, на Луганському напрямку російсько-окупаційні війська з мінометів 82-го калібру та великокаліберних кулеметів обстріляли українських військовослужбовців в районі населеного пункту Катеринівка.

На Донецькому напрямку бойовики двічі порушили режим припинення вогню поблизу Водяного обстрілявши позиції Об'єднаних сил з ручних протитанкових гранатометів, стрілецької зброї та мінометів калібром 82 мм.

Ситуація на Донбасі станом на 17 лютого 2019

Крім того, з мінометів 120-го та 82-го калібрів були обстріляні українські військові, які виконують бойові завдання поруч з населеним пунктом Лебединське.

"В результаті обстрілів один український військовослужбовець дістав поранення і наразі отримує необхідну допомогу в одному з військових мобільних госпіталів", - зазначили у відомстві.

Нагадаємо, що протягом минулої доби, 16 лютого, в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі бойовики 6 разів обстріляли українські позиції. В результаті обстрілів загинув один український військовий та один отримав поранення.