У штабі ООС пояснили, кому заборонений в'їзд до Луганської та Донецької областей

З 28 березня введено обмеження на в'їзд в Луганську і Донецьку області в зону проведення операції Об'єднаних сил з боку Харківської, Запорізької та Дніпропетровської областей, що торкнеться деяких категорій громадян. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на штаб Операції об'єднаних сил.

Ці заходи передбачають, що перетинання лінії проведення операції ОС з боку Запорізької, Дніпропетровської та Харківської областей обмежено для людей, які не мають реєстрації на території Донецької та Луганської областей.

Також обмежено переміщення людей, які зареєстровані та проживають в Луганській і Донецькій областях, на території Запорізької, Дніпропетровської та Харківської областей. Мешканцям Донецької та Луганської областей також рекомендується без вагомих причин не залишати райони постійного проживання.

Перетин кордону областей дозволено:

особам, які є перевізниками продуктів харчування, промислових товарів і товарів першої необхідності та забезпечують життєдіяльність цивільного населення;

особам, які є представниками підприємств та організацій, що надають послуги зв'язку, на службовому авто;

особам, які зареєстровані на території інших областей України та працюють на підприємствах, розташованих на території Луганської та Донецької областей, або навпаки;

медичним працівникам, у разі необхідності, будуть залучатися до надання допомоги по ліквідації наслідків спалаху вірусу COVID-19;

працівникам засобів масової інформації, при наявності акредитації для роботи в районі операції Об'єднаних сил;

представникам міжнародних місій ОБСЄ, ООН і МКЧХ;

представникам органів військового управління, військових частин, баз зберігання, які здійснюють забезпечення продовольством та матеріально-технічними засобами в районі проведення ООС;

особам, які здійснюють логістичне забезпечення підрозділів і служб, включених до складу ООС

Винятки будуть вживатися лише у разі виникнення у громадян причин гуманітарного характеру або при критичних життєвих обставинах при наявності відповідних документів

Нагадаємо, 28 березня, російські окупаційні війська на Донбасі здійснили обстріл позицій українських позицій із застосуванням озброєння, яке згідно з Мінськими домовленостями має бути відведено на відстань понад 15 км від лінії розмежування.