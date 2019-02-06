У штабі Гриценка виявили пристрої для прослуховування

Фото: Віктор Чумак (УНІАН)

Виявлено п’ять пристроїв для прослуховування

У Центральному штабі кандидата у президенти Анатолія Гриценка виявили п’ять пристроїв для прослуховування. Про це під час виступу у Верховній раді заявив народний депутат та голова Центрального штабу Анатолія Гриценка Віктор Чумак, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Гриценка.

"Я звертаюсь до штабів всіх кандидатів в президенти, не виключаючи діючого президента. Закликаю перевірити все, що є навколо вас. Ці п’ять пристроїв були знайдені в штабі кандидата у президенти Анатолія Гриценка. Це пускові пристрої, які запускають відео або аудіо. В мене сумнів, що це може встановити приватна правоохоронна структура. Я думаю, без втручання держави тут не обійшлося", - впевнений Чумак.

Він додав, що у той час, коли питаннями безпеки мають опікуватись Генеральна прокуратура та Служба безпеки, вони демонструють абсолютну бездіяльність і натомість безпідставно звинувачують Гриценка.