ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У штабі Гриценка виявили пристрої для прослуховування

Новини » Вибори 2019    06.02.2019 - 11:52
У штабі Гриценка виявили пристрої для прослуховування
Фото: Віктор Чумак (УНІАН)

Виявлено п’ять пристроїв для прослуховування

У Центральному штабі кандидата у президенти Анатолія Гриценка виявили п’ять пристроїв для прослуховування. Про це під час виступу у Верховній раді заявив народний депутат та голова Центрального штабу Анатолія Гриценка Віктор Чумак, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Гриценка.

"Я звертаюсь до штабів всіх кандидатів в президенти, не виключаючи діючого президента. Закликаю перевірити все, що є навколо вас. Ці п’ять пристроїв були знайдені в штабі кандидата у президенти Анатолія Гриценка. Це пускові пристрої, які запускають відео або аудіо. В мене сумнів, що це може встановити приватна правоохоронна структура. Я думаю, без втручання держави тут не обійшлося", - впевнений Чумак.

Він додав, що у той час, коли питаннями безпеки мають опікуватись Генеральна прокуратура та Служба безпеки, вони демонструють абсолютну бездіяльність і натомість безпідставно звинувачують Гриценка.

 

Вибори президента України 2019: що потрібно знати про виборчу кампанію Всі кандидати на посаду президента України 2019: список
Новини України Порошенко Тимошенко Зеленський Гриценко Гриценко Анатолійвыборыпрослушка
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся