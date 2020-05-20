У штабі колишнього віце-президента США відреагували на "плівки Деркача"

У штабі колишнього віце-президента США Джозефа Байдена відреагували на так звані "плівки Деркача", назвавши їх "повністю відредагованими". У Байдена вважають оприлюднення записів продовженням російських зусиль щодо дискредитації політика.

Про це повідомляє The Washington Post, передає РБК-Україна.

"Вони дуже сильно відредагували їх, але це не більше, ніж дірка від бублика, яка не отримала розголосу", - зазначив речник Байдена Ендрю Бейтс.

У штабі кандидата у президенти США наголошують на активній участь у поширенні аудіозаписів російського пропагандистського медіа Russia Today.

The Washington Post також нагадує про зв’язок Андрія Деркача з російською розвідкою. Нардеп навчався у школі КДБ у Москві. Його батько працював у радянських спецслужбах.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що народний депутат Андрій Деркач оприлюднив аудіоматеріали, які, за його словами, можуть свідчити про вплив екс-віце-президента США Джозефа Байдена на п'ятого президента України Петра Порошенка.

Своєю чергою в "Європейській солідарності" заявили, що оприлюднені аудіофрагменти "сфабриковані заради дискредитації України і штучного її втягнення в американську виборчу кампанію".