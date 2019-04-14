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Штаб Зеленського назвав сьогоднішні дебати мітингом Порошенка

Новини » Вибори 2019    14.04.2019 - 18:02
Штаб Зеленського назвав сьогоднішні дебати мітингом Порошенка
Фото: дебати Петра Порошенка на НСК (РБК-Україна)

Дебати Порошенка на НСК 14 квітня прокоментували у Зеленського

Дебати за участю Петра Порошенка 14 квітня на НСК "Олімпійському" були його агітаційним мітингом. Про це заявив спікер виборчого штабу Володимира Зеленського Дмитро Разумков, передає "Інтерфакс-Україна".

Разумков нагадав, що Зеленський чекає чинного президента на дебати 19 квітня о 19:00 на "Олімпійському".

"Будемо сподіватися, що у нього все-таки знайдеться можливість туди прийти. Якщо ні, то нам здається, що просто Петро Олексійович хоче реально піти від цих дебатів ... Сьогодні ж пройшов агітаційний мітинг Петра Олексійовича під стадіоном. Ми не беремо участі в агітаційних мітингах поки ще чинного гаранта Конституції ", - підкреслив Разумков.

Нагадаємо, сьогодні Порошенко призначив Зеленському нову дату дебатів.

"На завтра мене, так само як і вас, запросили на ефір ICTV до "Свободи слова". Завтра, шановний Володимире Олександровичу, я буду там. Не бійтеся, дебати - це не страшно. Якщо ви сьогодні не встигли доїхати - приїжджайте завтра. У вас буде можливість розповісти громадянам України про свої плани ", - підкреслив президент.

Він також додав, що буде поважати вибір народу в разі перемоги Володимира Зеленського.
 

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