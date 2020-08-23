Штаб опозиції пропонує провести референдум щодо конституції у Білорусі

Член правління координаційної ради білоруської опозиції Павло Латушко запропонував провести референдум в країні. На референдумі хочуть поставити питання повернення до попередньої редакції конституції Білорусі.

Про це він заявив, виступаючи перед протестувальниками у Мінську, передає російське агентство ТАСС.

За словами Латушка, опозиція виступає за проведення республіканського референдуму в країні щодо повернення до редакції білоруської конституції від 1994 року.

Крім того, білоруський політик наголосив на необхідності початку формування ініціативних груп щодо відкликання всіх депутатів парламенту Білорусі, а також всіх депутатів місцевих рад.

Зазначимо, водночас президент Білорусі Олександр Лукашенко хоче змінити діючу конституцію країни; Лукашенко припускав, що після внесення змін до Основного закону в Білорусі можуть відбутися нові вибори президента.

Внесення змін до білоруської конституції підтримали в Міністерстві закордонних справ Росії; Лавров назвав перспективними плани білоруського президента щодо конституції.