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На Шрі-Ланці заявили про найсильніше забруднення пляжів

Автор: Анастасія Рокитна

Шрі-Ланка стикнулася з найгіршою кризою забруднення пляжів, оскільки тонни пластикових відходів палаючого контейнерного судна виносить на берег. Рибалкам заборонено виїжджати на 80-кілометрову ділянку узбережжя поблизу MV X-Press Pearl, оскільки міжнародна пожежна операція все ще триває.

Про це повідомляє ABC.

Повідомляється, що з корабля видно дим та переривчасте полум'я. Владу більше турбує мільйон поліетиленових гранул, які розмиваються на пляжах і загрожують мілководдю, де розводять рибу.

Постраждале узбережжя відоме своїми крабами та креветками, а також туристичними пляжами.

"Це, мабуть, найгірше забруднення пляжів в нашій історії", - сказав Дхаршані Лахандапура, керівник Управління морського середовища та охорони морського середовища (MEPA) Шрі-Ланки.

Тисячі військовослужбовців та співробітників служби безпеки чистять пляжі від пластикових відходів та іншого сміття з корабля, який загорівся 20 травня.

Нагадаємо, у Чорному морі стався розлив нафтопродуктів. Введено режим підвищеної готовності.

Раніше в Ізраїлі стався розлив нафтопродуктів, який призвів до забруднення 150 км берегової лінії і загибелі тварин.

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