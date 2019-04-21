На Шрі-Ланці затримали восьмого підозрюваного в причетності до вибухів

Фото: вибухи на Шрі-Ланці (facebook.com/NewsfirstSL)

В результаті серії вибухів загинули 207 осіб

Правоохоронці затримали вісім підозрюваних у зв'язку з вибухами ні Шрі-Ланці. Про це повідомляє AFP.

За словами прем'єр-міністра Раніла Вікрамасінгхе, вісім осіб заарештовано у зв'язку з вибухами на Шрі-Ланці.

Нагадаємо, в поліції Шрі-Ланки повідомили, що кількість жертв серії вибухів досягла 207 чоловік, ще 449 отримали поранення.

Міністр економічних реформ республіки Харша де Сільва повідомив, що серед загиблих при вибухах в готелях і католицьких церквах є іноземці. Громадяни яких саме держав постраждали в результаті подій, міністр не уточнив. Зокрема, серед загиблих не менше 35 іноземців. Щонайменше чотири громадянина Китаю отримали поранення. Дипломати посольства КНР в Коломбо вже відвідали постраждалих, які на даний момент знаходяться в медичних установах.

Додамо, влада Шрі-Ланки заблокували соцмережі і месенджери, включаючи Facebook і WhatsApp.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що 21 квітня вранці сталася серія вибухів в католицьких храмах під час великодньої служби, а також у готелях Shangri La, Cinnamon Grand і Hotel Kingsbury в Коломбо.