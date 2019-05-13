На Шрі-Ланці заблокували соцмережі після нападів на мусульман

На Шри-Ланці після нападів на мусульман тимчасово заблокували соціальні мережі та месенджери. Про це повідомляє місцеве видання Ada Derana.

Повідомляється, що влада вирішила тимчасово заблокувати Whatsapp, Viber і Facebook. Дана міра була викликана радикальною пропагандою і наступними заворушеннями. Крім того, повідомляється, що в чотирьох районах Шрі-Ланки ввели комендантську годину.

За даними Reuters, напередодні кілька десятків людей розгромили мечеті і магазини, якими володіють мусульмани. Передбачається, що інцидент стався через конфліктної ситуації в одній із соціальних мереж.

Нагадаємо, в квітні на Шрі-Ланці сталася серія терактів, в тому числі в католицьких церквах під час святкування Великодня. В результаті загинули, щонайменше, 250 осіб і ще близько 500 постраждали.

У зв'язку з цим влада тимчасово блокувала соцмережі і месенджери. Поліція затримала 40 осіб. Після терактів у країні заборонили носити одяг, що закриває обличчя. Відповідальність за вибухи взяло терористичне угрупування "Ісламська держава".