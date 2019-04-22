На Шрі-Ланці вводять надзвичайний стан

Президент Майтрипала Сирисена після серії вибухів на Шрі-Ланці ухвалив рішення ввести в країні надзвичайний стан. Про це сообщает прес-служба глави держави.

Режим надзвичайного стану буде введений в ніч на вівторок. Поліція і спеціальні служби Шрі-Ланки отримають додаткові повноваження для забезпечення безпеки держави і народу.

Крім того, президент доручив силовим відомствам як можна швидше виявити осіб, причетних до вибухів і посилити заходи безпеки в місцях розташування християнських церков.

Крім того, в країні також уряд оголосив завтрашній день національним днем жалоби.

Нагадаємо, 21 квітня вранці сталася серія вибухів в католицьких храмах під час великодньої служби, а також у готелях Shangri La, Cinnamon Grand і Kingsbury Hotel в Коломбо.

За останніми даними, в результаті події загинуло 290 осіб, ще не менше 500 отримали поранення.

Зазначимо, що 22 квітня на Шрі-Ланці стався ще один вибух біля церкви в Коломбо. Вибух стався під час роботи саперів, які намагалися знешкодити пристрою у фургоні, припаркованому поруч з церквою.

РБК-Україна повідомляло, що українців серед постраждалих і загиблих немає. При цьому серед жертв-громадяни США, Данії, Китаю, Японії, Пакистану, Марокко, Індії і Бангладеш.

Поліція країни повідомляє, що затримано 24 підозрюваних у терактах на Шрі-Ланці. Співробітникам поліції вдалося взяти під варту водія, який, імовірно, перевозив нападників у своєму фургоні.