На Шрі-Ланці виявили 87 детонаторів на автобусній станції

Поліція острова, після серії вибухів на Шрі-Ланці, виявила 87 детонаторів на автобусній зупинці Bastian Mawatha, розташованій в районі Петті в околицях столиці Коломбо. Про це повідомляє кореспондент BBC на своїй сторінці в Twitter.

Частини вибухових пристроїв були знайдені близько 13:00 за місцевим часом. Спочатку поліція виявила 12 детонаторів у одному місці, ще 75 - на звалищі сміття.

Нагадаємо, 21 квітня вранці сталася серія вибухів в католицьких храмах під час великодньої служби, а також у готелях Shangri La, Cinnamon Grand і Kingsbury Hotel в Коломбо.

За останніми даними, в результаті пригоди загинуло 290 осіб, ще не менше 500 отримали поранення.

Зазначимо, що 22 квітня на Шрі-Ланці стався ще один вибух біля церкви в Коломбо. Вибух стався під час роботи саперів, які намагалися знешкодити пристрою у фургоні, припаркованому поруч з церквою.

РБК-Україна повідомляло, що українців серед постраждалих і загиблих немає. При цьому серед жертв-громадяни США, Данії, Китаю, Японії, Пакистану, Марокко, Індії і Бангладеш.

Поліція країни повідомляє, що затримано 24 підозрюваних у терактахна Шрі-Ланці. Співробітникам поліції вдалося взяти під варту водія, який, імовірно, перевозив нападників у своєму фургоні.

Крім того, 23 квітня в Шрі-Ланці вводять надзвичайний стан, а також уряд оголосив завтрашній день національним днем жалоби.