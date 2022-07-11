На Шрі-Ланці після масових протестів оберуть нового президента: відома дата
Після нещодавніх масових протестів, нового президента на Шрі-Ланці планують обрати вже 20 липня.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Hindustan Times.
Згідно з заявою Офісу прем'єр-міністра, Кабінет міністрів також піде у відставку, аби звільнити місце для уряду.
За словами міністра Прасанна Ранатунг, лідери партії оберуть нового президента вже 20 липня, якщо голова країни Готабайя Раджапакса піде у відставку 13 липня.
Фото: на Шрі-Ланці після перевороту оберуть нового президента (Getty Images)
Після відставки Раджапакса очікуються наступні події:
- парламент буде скликаний 15 липня;
- номінації на посаду президента прийматимуться 19 липня;
- президент буде обраний 20 липня.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що на Шрі-Ланці спалахнули масові протести. Місцеві повністю взяли під контроль резиденцію президента.
Також ми писали, що президент Шрі-Ланки Готабая Раджапакса піде у відставку наступного тижня.
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