На Шрі-Ланці на 10 днів закрили всі освітні установи

Рада національної безпеки острова у зв'язку з загрозою нових терактів на Шрі-Ланці вирішило закрити всі освітні установи ще на 10 днів - до 6 травня. Про це повідомляє місцеве видання First News.

Рада також закликала жителів країни і туристів утриматися від святкування першого травня у зв'язку з поточною ситуацією на острові. Згідно із заявою, влада наказала посилити охорону держустанов, готелів і в громадських місць.

Раніше влада Шрі-Ланки попередили про загрозу терактів у мечетях острова, в зв'язку з цим були прийняті додаткові заходи безпеки.

Крім того, посольство США попередило, що в майбутні вихідні можуть бути здійснені нові атаки на Шрі-Ланці на громадські місця і церкви.

Нагадаємо, РБК-Україна повідомляло, що гендиректор служби охорони здоров'я Шрі-Ланки спростував інформацію про количистве жертв внаслідок терактів 21 квітня. Число загиблих у великодню неділю на Шрі-Ланці скоротилося до 253 осіб.

В результаті серії вибухів на Шрі-Ланці загинули громадяни США, Данії, Китаю, Японії, Пакистану, Марокко, Індії і Бангладеш. Українців серед постраждалих і загиблих немає.

Також 26 квітня у ході спецоперації на острові пролунало три вибухи. Під час рейду в районі Саинда-Маруду в місті Калмунай поліція була змушена вступити в перестрілку.