Шри-Ланка требует от РФ компенсацию за граждан, погибших на войне в Украине

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МИД Шри-Ланки.

Как сообщили в ведомстве, делегация страны во главе с министром иностранных дел Таракой Баласурией посетила Российскую Федерацию с 26 по 27 июня 2024 года. Там были проведены переговоры с представителями страны-агрессора по поводу шриланкийцев, которые воюют за Россию на контрактной основе.

Также Шри-Ланка требует от России компенсации за гибель 17 граждан на войне против Украины. Кроме этого Шри-Ланка требует досрочного расторжения контрактов и урегулирования вопроса денежного довольствия для граждан, которые все еще воюют.

Наемники из Шри-Ланки воюют на стороне России

Из-за того, что России не хватает людей для войны против Украины, Кремль вербует в ряды оккупационных войск наемников из других стран. В частности, ранее уже было подтверждено, что ВСУ смогли взять в плен наемников из Шри-Ланки в районе города Часов Яр в Донецкой области.

Также в мае этого года Шри-Ланка анонсировала расследование судьбы своих граждан, отправившихся в Россию.

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