Шрамы войны. Как Запад может помочь Украине очиститься от российских мин

Более 20% территорий Украины сегодня заминированы. Особенно страдает сельское хозяйство, которое является ключевым сектором экономики. Кроме того, заминированные территории представляют большую опасность для гражданского населения. Мины, гранаты и печально известные "лепестки" (ПФМ-1 – ред.) разбросаны по городам и селам.

Поскольку мины Второй мировой войны находят в земле по сей день, Украине прочат едва ли не сотни лет для полного разминирования. Однако люди, которые сегодня курируют процессами гуманитарного разминирования, призывают не полагаться на печальные прогнозы. При финансовой и политической поддержке союзников, а также в условиях постоянно развивающегося внутреннего рынка операторов по разминированию, Украина может относительно быстрыми темпами избавиться от большей части взрывоопасных предметов.

Одна из стран, взявшаяся помочь Украине с гуманитарным разминированием – Швейцария. Берн уже более 30 лет помогает воюющим странам очищать свои территории от мин. Поскольку Украина, как сказал экс-президент Швейцарии Иньяцио Кассис, возглавила печальный рейтинг самых заминированных в мире стран, помощь должна быть срочной. Одна из площадок, на которой это обсудили – конференция по разминированию, проходившая 17-18 октября в Лозанне.

Площадка для переговоров

"Россияне очень коварные и креативные. Их подходы разные. Например, мы знаем, что асфальтная дорога – безопасная, по грунтовой мы не ездим, на обочины не заходим, перемещаемся по асфальту. Так вот были случаи, когда россияне вырезали асфальт, подкладывали туда мину, как правило, противотранспортную, и саперы подрывались".

Глава Ассоциации саперов Украины Тимур Пистрюга рассматривает конференцию в швейцарском городе Лозанна как площадку для налаживания контактов с теми, кто может помочь. Мероприятие проходит в огромном здании Школы гостинничного менеджмента – оно растянулось вдоль большого зеленого холма, на котором пасутся коровы. Классическую швейцарскую картину дополняет неровная линия Альп на горизонте.

В Школе с утра собирается как швейцарский, так и украинский истеблишмент – нынешняя президент Швейцарии Виола Амерд, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, министр экономики Украины Юлия Свириденко, президент Швейцарии в 2022 году Иньяцио Кассис, десятки журналистов, пресс-секретарей и чиновников разных рангов.

Денис Шмыгаль с Виолой Амерд (фото: пресс-служба МИД Швейцарии)

Для наглядности в центре холла обустроили инсталляцию – большой квадрат пола засыпали землей, на нем соорудили что-то наподобие окопа, возле которого положити детские игрушки. Справа от траншеи "посадили" деревья и кусты, а в землю воткнули несколько табличек с надписями "мины" и "опасно". Периодически на квадрат заходят девушки в защитных масках и с миноискателями. Они показывают швейцарцам и гостям конференции, что из себя сегодня представляет четверть территории Украины, но, судя по настроениям участников мероприятия, они не рассматривают этот перфоманс всерьез.

Конференция начинается с приветственного слова Виолы Амерд. Она появляется в холле с Денисом Шмыгалем, быстро фотографируется и заходит в главный зал.

"Сегодня гуманитарное разминирование сталкивается с серьезными вызовами. Оттавская конвенция запрещает противопехотные мины, поскольку они калечат и убивают неизбирательно. Начальный успех конвенции вселял оптимизм, но, начиная с 2014 года количество жертв опять начало расти. Такие агрессии как агрессия России против Украины загрязняют минами окружающую среду", – говорит Амерд со сцены.

В прошлом году Швейцария решила оказать Украине существенную помощь – выделить 100 млн франков на гуманитарное разминирование. Несмотря на то, что по началу эта тема кажется второстепенной, учитывая активную фазу войны, по факту количество мин в Украине сегодня катастрофическое. Многие страны-союзники не до конца понимают важность этой ситуации. Амерд не стала говорить об этом прямо, но отметила, что Швейцария хочет повысить осознанность среди других стран в вопросе гуманитарного разминирования.

Инсталляция минного поля (фото: пресс-служба МИД Швейцарии)

Денис Шмыгаль начал с благодарностей союзникам и отдельно Швейцарии – за площадку для обсуждений и помощь.

"Сегодня Украина является наиболее заминированным государством в мире. Россия заминировала четверть территории минами и взрывоопасными предметами. Это площадь покрывает 144 тысячи кв км, это трижды площадь Швейцарии. За этими цифрами стоят судьбы сотни тысяч украинцев. Смогут ли фермеры вернуться на свои поля? Смогут ли дети безопасно гулять? Смогут ли люди выходить из дому без страха?" – спросил Шмыгаль.

Во время своей речи премьер-министр Украины упоминает Национальную стратегию по противоминной деятельности. Согласно этому документу, основные процессы по разминированию Украины должны закончиться до 2033 года, но это с учетом того, что страны-союзники не оставят Киев один на один с этой ситуацией.

"Нам нужно создать конкурентную систему по противоминной деятельности, расширить производство, повысить уровень осознанности. Мы достигли большого прогресса по этим направлениям, мы разрабатываем рынок по гуманитарному разминированию", – добавил Шмыгаль.

После выступления украинского премьера к зрителям выходит американский фотограф и писатель Джайлз Дьюли. Он не поднимается на сцену, а садится на подмостки прямо перед первым рядом. У Дьюли нет обеих ног ниже колена и левой руки – он лишился их в Афганистане в 2011 году, когда поехал в составе ограниченного контингента американских войск и наступил на самодельное взрывное устройство. Дьюли пережил множество операций, длительную реабилитацию, а потом вернулся в Афганистан и снял там документальный фильм о местных, пострадавших от мин.

"Я здесь, чтобы напомнить вам всем, для чего мы здесь собрались. Также я хочу объяснить, почему я в шортах. Я никогда не хожу в шортах, я не хочу делать акцент на моих ногах. Но на этой неделе я получил два сообщения от людей, которые были ранены. Их просили выйти из бассейна, потому что другим не нравилось. Еще одних выгнали с кафе – никто не хотел смотреть на их протезы. Поэтому я попросил обрезать свои штаны, чтобы вы видели. Надо перестать бояться шрамов", – сказал Дьюли.

Джайлз Дьюли выступает перед участниками конференции (фото: пресс-служба МИД Швейцарии)

Его речь, разительно отличающаяся от сдержанных и аккуратных слов предыдущих выступающих, заставила всех замолчать. Дьюли говорил медленно, внимательно рассматривая зрителей. Мины – это страшно, лишиться ног – невыносимо, и мир должен перестать отворачиваться от этой проблемы и от людей, переживших потерю конечностей.

Позже в кулуарах мы дожидаемся, когда с Дьюли поговорят все восхищенные его речью политики, и просим комментарий.

"Я никогда не видел такого уровня загрязнения минами, как в Украине. Но я также понимаю, по опыту других стран, где я работал, что если мы не избавимся от этого сейчас, последствия этой войны коснутся детей, которые еще не родились. Представьте, будет ребенок, который еще не родился, но он уже потеряет ноги, погибнет или будет искалечен. Так что, на мой взгляд, самое важное сообщение сейчас заключается в том, что мы не можем ждать. Мы должны начать действовать сейчас", – говорит Дьюли.

Юлия Свириденко, которая должна была выступать на нескольких панелях, в том числе и закрытых от СМИ, также задержалась в холле. На конференции она делала акцент на том, сколько денег теряет Украина из-за масштабного заминирования. Львиная доля потерь припадает на сельскохозяйственные земли, которые сегодня невозможно обработать. Но фермеры – далеко не единственные, кто страдает от мин. Речь идет об общей безопасности, в первую очередь.

"Мы вместе с Palantir запустили пилотный проект на Харьковщине, чтобы посмотреть как заминирование влияет на локальные общины. Что мы увидели? Например, этот инструмент показал, что более 7000 учеников и 765 учителей находятся в зоне риска на Харьковщине, поскольку потенциально заминированные участки расположены в около 15 км вокруг их школ", - делится Свириденко в комментарии РБК-Украина.

Половина школ в Украине работают онлайн, в том числе, из-за большого количество взрывоопасных предметов в прифронтовых городах и селах. Те же самые "лепестки", которые могут привлечь детей, разбросаны по посадкам и дворам.

После неформального общения вне панелей все собираются в зале для пресс-конференций. Перед журналистами выступает президент Швейцарии в 2022 году Иньяцио Кассис. Поскольку Швейцария – мультиязычная страна, каждый спикер выбирает для себя удобный язык для общения. Для Кассиса это французский. Обращаясь к прессе, он, как и его коллега Виола Амерд, делает акцент на том, что проблема в Украине гораздо более масштабная, чем может показаться на первый взгляд.

"Украина не так далеко от Швейцарии, как это может показаться – за 2300 км. Она сегодня имеет очень грустный рекорд самой заминированной страны в мире. Гуманитарное разминирование является самым важным ответом – фазой ноль для восстановления Украины. Без гуманитарного разминирования не будет сельскохозяйственного производства, вы не сможете дать есть людям, не сможете дать детям играть. Вы не сможете отстроить промышленность", – говорит Кассис.

Швейцарцы время от времени употребляют формулировку "общее заангажирование", что буквально говорит о попытке привлечь к процессу гуманитарного разминирования всех, кто может помочь. В Западной Европе есть государства, которые годами помогают воюющим странам очищать свои земли от мин и не взорвавшихся боеприпасов.

Европейские компании-операторы за десятилетия стали фактическими монополистами в этой сфере и в Швейцарии обращают на это внимание, особенно это делает украинская делегация. Хорошо, что в Украину заходят немецкие или британские операторы, но для украинской экономики было бы приоритетнее развивать это направление и получать от него прибыль. Тогда речь будет идти о том, что Украина после войны начнет восстанавливаться быстрее, в том числе, благодаря собственному ресурсу.

Участники конференции в Лозанне (фото: пресс-служба МИД Швейцарии)

В кулуарах Лозанны

Тем, кто регулярно посещает разного рода мероприятия, известно, что самое интересное происходит вне выступлений и каких-либо официальных речей. Швейцарская конференция дала возможность, в первую очередь, для украинской стороны, создать полезные контакты Одним из тех, кто приехал, чтобы презентовать свою идею и ее воплощение, стал Борис Дрожак.

"Компания называется Rovertech. Знаете, на Марс же роверы посылают, это, в целом, машина такая наземная. Вот мы и решили назвать так нашу компанию".

Бориса за кулисами называют авантюристом и энтузиастом. Он – один из тех, кто решил составить конкуренцию матерым западным операторам с многолетним опытом. Пока они думают, с какой стороны подойти к противотанковой мине и сколько тонн должно быть в машине для ее разминирования, Борис и его коллеги изобретают легкий, компактный ровер, который просто взлетает от столкновения с одной из самых мощных российских мин.

"Она взрывается, абсорбирует удар и дальше работает. Могут быть повреждения, могут вылетать цепи, но оно все дешевое, самый дорогой ремонт может стоить 28 тысяч гривен", – говорит Борис, показывая видео, на котором машина подлетает как пластмассовая, падает и продолжает вспахивать грунт.

Юлия Свириденко (фото: пресс-служба МИД Швейцарии)

Украинскому рынку идея понравилась и машины стали выпускать. Ровер, сделанный в стиле стимпанк (по чистой случайности), оказывается максимально мобилен – его колеса придуманы таким образом, чтобы проходить любую дорогу. Не без гордости Борис говорит о том, что машина от "Rovertech" – единственная, прошедшая песок во время сертификации. Поэтому она спокойной может работать в болотистой местности.

"У нас есть два контракта с государством, это пока не ДСНС, это Госспецсвязь, через него покупают другие структуры. Военных частей много, саперные, частные организации. От момента идея прошел год и два месяца, само изготовление, наверное, месяцев семь. Машин до 20", – говорит Борис.

Машина от "Rovertech" стоит около 25 тысяч долларов, а самый дорогой ремонт – около 28 тысяч гривен за счет относительной дешевизны деталей.

"Аграрии не могут дождаться момента, когда кто-то там придет. Не у всех есть возможности засеять другие поля. Они ищут военных саперов, которые по полю вокруг посмотрят, есть ли мины, если нет, они заходят на само поле, такая логика. Аграриям интересно взять хотя бы в аренду, чтобы этой машинкой пройтись, посмотреть, есть ли мины, чтобы не надо было на кого-то рассчитывать", – добавляет Борис.

Едва успев дать комментарии журналистам, Борис идет знакомиться с людьми в кулуарах и показывать, как взлетает его ровер. Тимура Пистрюгу сложно назвать авантюристом, он в сфере разминирования давно, поэтому делится своей точкой зрения. Например, о том, почему Украине не грозит 700 лет разминирования.

Кулуары конференции (фото: пресс-служба МИД Швейцарии)

"После Второй мировой фактически процедуры гуманитарного разминирования не было. Были какие-то выполнения операционных задач и так по всему миру. Гуманитарное разминирование как понятие появилось у нас гораздо позже. И почему я об этом говорю, потому что как раз гуманитарное разминирование дает нам качество и безопасность. Когда мы проводим гуманитарное разминирование, риск того, что после нас что-то останется через годы, минимальный. Потому что мы тщательно проверяем каждый клочок земли".

По прогнозам Пистрюги, в которых он опирается на Национальную стратегию по разминированию, десять лет уйдет на то, чтобы вернуть в пользование 70% доступной для разминирования земли. В приоритете – критические объекты инфраструктуры, затем – фермерские земли. Колоссальная проблема, о которой мало кто упоминает, – леса. Они буквально засыпаны "лепестками", растяжками и минами.

"Мы не лезем на 20-километровую зону – это буферная зона между линией фронта из границы с Россией и Республикой Беларусь, больше чем 20 км. Но есть очень много деоккупированных территорий, среди них самая загрязненная Херсонщина, Харьковщина и Николаевщина. И там, кстати, по статистике 50% минных инцидентов происходят в этих трех регионах", – добавил Пистрюга.

Пока мы ловили спикеров в кулуарах, на улице украинской делегации передали машину для разминирования GCS-200. Огромная железная махина в военном раскрасе выглядела довольно нелепо на фоне безупречных зеленых холмов и коров, флегматично жующих траву. Также нелепо военная техника смотрелась на украинских полях, пока оккупанты не сожгли их до тла.

Любая конференция – это то, что происходит уже после основных переговоров и важных решений. Правительство Швейцарии решило выделить Украине еще 30 млн франков на разминирование и еще две машины GCS-200. Другие союзники Киева также помогают украинцам очищать свои земли от российских мин. Хочется верить, что с подобной поддержкой самые печальные прогнозы по разминированию страны не сбудутся.