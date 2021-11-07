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Шпигували за прикордонниками: у Чернівецькій області затримали двох людей

Автор: Анастасія Рокитна

На Буковині спіймали зловмисників, які за допомогою безпілотних літальних апаратів могли шпигувати за прикордонниками. Крім того, вони переміщували контрабандне куриво на територію іншої країни.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ДПСУ.

Напередодні оперативники Чернівецького загону із залученням спецпризначенців ДОЗОРу та резервів відділу "Красноїльськ" затримали двох осіб без документів, які за п’ять кілометрів до кордону дистанційно керували літальним апаратом.

"За результатами огляду місця події та опитування затриманих, правоохоронці не виключають ймовірність того, що чоловіки відстежували пересування прикордонних нарядів та небом переміщували тютюнову продукцію через кордон, на що вказує вантажопідйомність виявленого літального апарату", - йдеться в повідомленні.

Фото: на Буковині затримали двох контрабандистів (ДПСУ)

Окрім літального апарату на місці злету та посадки БПЛА правоохоронці виявили також два автомобілі Ford Connect та Mitsubishi Pajero. Наразі усі деталі з’ясовує слідчо-оперативна група Національної поліції в Чернівецькій області.

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Буковина