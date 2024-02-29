RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Шпионил по ПВО. Суд вынес приговор соратнику ликвидированного Кивы

Фото: Суд вынес приговор соратнику ликвидированного Кивы, шпионившему за ПВО (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Суд вынес приговор соратнику ликвидированного предателя Ильи Кивы. Осужденный шпионил за комплексами противовоздушной обороны в Днепропетровской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Службы безопасности Украины (СБУ).

Как пишет СБУ, преступник входил в ближайшее окружение предателя Кивы, которого в конце 2023 года успешно ликвидировали в России

Осужденный возглавлял в Днепре общественное объединение, которое было подконтрольно запрещенной партии ОПЗЖ. После начала полномасштабного вторжения России, вражеский агент остался в городе для проведения подрывной деятельности в пользу врага. 

"По данным следствия, злоумышленник пытался выявить и передавал агрессору локации украинской ПВО вблизи областного центра. Сотрудники СБУ задержали вражеского пособника во время спецоперации на территории региона осенью 2022 года", - добавляет пресс-служба. 

Согласно данным расследования, осужденный является местным жителем Днепра и идеологическим сторонником рашизма, который в 2014 году познакомился с Кивой. После начала полномасштабной войны мужчина перешел на прямую связь с представителем российской разведки. Для коммуникации использовались анонимные чаты в популярном мессенджере.

Решение суда

Осужденный был признан виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины - государственная измена, совершенная в условиях военного положения. Суд назначил изменнику 15 лет тюрьмы.

Ликвидация Кивы

6 декабря российские СМИ со ссылкой на собственные источники сообщили о том, что бывшего народного депутата Украины Илью Киву нашли мертвым в Одинцовском районе Московской области.

Позже источники РБК-Украина подтвердили, что ликвидация Кивы была спецоперацией Службы безопасности Украины. Экс-нардеп был убит с помощью стрелкового оружия.

 

Напомним, РБК-Украина рассказывало о том, как в октябре 2023 года в Киеве ликвидировали банду, которой руководил предатель Кива. Преступники расшатывали ситуацию в стране, а после начала войны организовали наркобизнес.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в УкраинеСлужба безопасности Украины