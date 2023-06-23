Шпионил за боевыми самолетами. СБУ разоблачила "крота" в ВСУ

Коллаборант собирал для врага разведывательные данные о техническом состоянии украинских аэродромов и возможном их использовании боевой авиацией ВСУ.

"Также он передавал агрессору локации складов с боеприпасами и горюче-смазочными материалами Сил обороны. Кроме того, по указанию российской спецслужбы их агент пытался выявить места базирования и перемещения иностранных бронетранспортеров "MaxxPro", - пишет СБУ.

Вражеский приспешник был задержан во время сбора разведывательной информации об украинских военных объектах.

Согласно данным следствия, задержанным оказался местный житель, который мобилизовался в ряды наших воинов и проходил службу в одном из гарнизонов на севере Украины.

Предатель был завербован в начале мая текущего года сотрудниками ФСБ. Для выполнения заданий агент объезжал различные районы и скрыто наблюдал за военными объектами. Также он пытался "в темную" использовать своих знакомых. Для коммуникации использовался Telegram.

Во время обысков у фигуранта обнаружен мобильный телефон с доказательствами преступных действий.

В соответствии с ч. 2 ст. 111 "кроту" грозит пожизненное заключение.

Фото: СБУ разоблачила "крота" в ВСУ (t.me/SBUkr)