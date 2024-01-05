Шпионил по артиллерии ВСУ под Авдеевкой. Суд вынес приговор очередному предателю

Суд вынес приговор предателю, который шпионил за артиллерией ВСУ под Авдеевкой. Следующие 12 лет он проведет за решеткой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Службы безопасности Украины.

Что случилось

Предателя интересовали координаты артиллерийских позиций и направления движения тяжелой бронетехники ВСУ в районе Авдеевки. Всю информацию он отправлял "связному" российской спецслужбы - боевику одной из оккупационных группировок России на временно оккупированной части восточного региона Украины. После этого данные поступали кадровому сотруднику управления ФСБ по Ростовской области Николаю Блохину.

"Разведданные нужны были захватчикам для планирования собственных боевых операций на передовой и осуществления прицельных ракетно-артиллерийских ударов по подразделениям украинских войск", - пишет СБУ.

Коллаборационист был задержан во время контрдиверсионных мероприятий в Донецкой области в начале марта 2022 года.

Фото: Шпионил по артиллерии ВСУ под Авдеевкой. Суд вынес приговор очередному изменнику (t.me/SBUkr)

Вражеским пособником оказался житель Новогродовки Покровского района. В начале полномасштабной войны он публично поддержал террористов. Об этом он писал на собственных страницах в запрещенных российских соцсетях.

12 лет за решеткой

Согласно ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины - коллаборационная деятельность, предателю назначили 12 лет тюрьмы.