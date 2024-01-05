Шпигував за артилерією ЗСУ під Авдіївкою. Суд виніс вирок черговому зраднику
Суд виніс вирок зраднику, який шпигував за артилерією ЗСУ під Авдіївкою. Наступні 12 років він проведе за ґратами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Служби безпеки України.
Що сталось
Зрадника цікавили координати артилерійських позицій та напрямки руху важкої бронетехніки ЗСУ в районі Авдіївки. Усю інформацію він відправляв "зв'язковому" російської спецслужби - бойовику одного з окупаційних угруповань Росії на тимчасово окупованій частині східного регіону України. Після цього дані надходили кадровому співробітнику управління ФСБ у Ростовській області Миколі Блохіну.
"Розвіддані потрібні були загарбникам для планування власних бойових операцій на передовій та здійснення прицільних ракетно-артилерійських ударів по підрозділах українських військ", - пише СБУ.
Колаборанта було затримано під час контрдиверсійних заходів у Донецькій області на початку березня 2022 року.
Фото: Шпигував за артилерією ЗСУ під Авдіївкою. Суд виніс вирок черговому зраднику (t.me/SBUkr)
Ворожим поплічником виявився мешканець Новогродівки Покровського району. На початку повномасштабної війни він публічно підтримав терористів. Про це він писав на власних сторінках у заборонений російських соцмережах.
12 років за ґратами
Відповідно до ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України - колабораційна діяльність, зраднику призначили 12 років тюрми.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що СБУ тим часом затримало "політексперта"-зрадника, який готував для російських видань замовні статті.
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