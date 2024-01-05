ua en ru
Пт, 05 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Шпигував за артилерією ЗСУ під Авдіївкою. Суд виніс вирок черговому зраднику

П'ятниця 05 січня 2024 16:31
UA EN RU
Шпигував за артилерією ЗСУ під Авдіївкою. Суд виніс вирок черговому зраднику Фото: Шпигував за артилерією ЗСУ під Авдіївкою. Суд виніс вирок черговому зраднику (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Суд виніс вирок зраднику, який шпигував за артилерією ЗСУ під Авдіївкою. Наступні 12 років він проведе за ґратами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Служби безпеки України.

Що сталось

Зрадника цікавили координати артилерійських позицій та напрямки руху важкої бронетехніки ЗСУ в районі Авдіївки. Усю інформацію він відправляв "зв'язковому" російської спецслужби - бойовику одного з окупаційних угруповань Росії на тимчасово окупованій частині східного регіону України. Після цього дані надходили кадровому співробітнику управління ФСБ у Ростовській області Миколі Блохіну.

"Розвіддані потрібні були загарбникам для планування власних бойових операцій на передовій та здійснення прицільних ракетно-артилерійських ударів по підрозділах українських військ", - пише СБУ.

Колаборанта було затримано під час контрдиверсійних заходів у Донецькій області на початку березня 2022 року.

Шпигував за артилерією ЗСУ під Авдіївкою. Суд виніс вирок черговому зраднику

Фото: Шпигував за артилерією ЗСУ під Авдіївкою. Суд виніс вирок черговому зраднику (t.me/SBUkr)

Ворожим поплічником виявився мешканець Новогродівки Покровського району. На початку повномасштабної війни він публічно підтримав терористів. Про це він писав на власних сторінках у заборонений російських соцмережах.

12 років за ґратами

Відповідно до ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України - колабораційна діяльність, зраднику призначили 12 років тюрми.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що СБУ тим часом затримало "політексперта"-зрадника, який готував для російських видань замовні статті.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні Російська Федерація Служба безпеки України
NEWS
Насуваються морози. В областях екстрені наради через погіршення погоди та загрозу атак
Насуваються морози. В областях екстрені наради через погіршення погоди та загрозу атак
DAILY
Яких цілей досягли ЗСУ в Авдіївці та де росіяни атакують у "стилі Жукова": огляд фронту
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна Яких цілей досягли ЗСУ в Авдіївці та де росіяни атакують у "стилі Жукова": огляд фронту