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Шпионили за ВСУ под видом волонтеров: агентов РФ приговорили к 15 годам тюрьмы

Харьковская область, Пятница 02 мая 2025 16:48
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Шпионили за ВСУ под видом волонтеров: агентов РФ приговорили к 15 годам тюрьмы Фото: агентурную пару российского ГРУ приговорили к 15 годам тюрьмы (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Агентурную пару российской военной разведки ГРУ приговорили к 15 годам заключения с конфискацией имущества. Предатели шпионили за ВСУ в Харьковской области под видом волонтеров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Службы безопасности Украины.

Как выяснили правоохранители, фигуранты - это местная безработная и ее сожитель, которые корректировали ракетно-бомбовые удары РФ по Харьковской области. Для конспирации агенты выдавали себя за волонтеров, помогающих бездомным животным.

Для убедительности "легенды" предатели обустроили в собственном дворе импровизированный приют. Чтобы скрыто собирать координаты для огневого поражения, они искали информацию для врага под видом поездок в поисках брошенных животных.

Дополнительную информацию предатели "втемную" выспрашивали у местных жителей, с которыми встречались во время "волонтерских" поездок. Среди основных целей, которые интересовали врага, были запасные командные пункты и блокпосты Сил обороны, а также медучреждения, где находились на лечении раненые воины.

Контрразведка СБУ разоблачила агентурную пару, задокументировала их преступления и задержала по месту жительства возле Харькова в феврале этого года.

По данным следствия, оккупанты дистанционно завербовали обоих предателей через их односельчанина, который еще с 2014 года воюет против украинских войск на востоке нашего государства.

По материалам Службы безопасности коллегия судей признала обоих агентов виновными по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения).

Приговоры агентам РФ

Напомним, недавно мы сообщали, что к 15 годам заключения приговорен еще один агент ФСБ, который действовал в Донецкой области. Он корректировал ракетно-бомбовые и артиллерийские удары россиян на Покровском направлении.

Сотрудник охранной фирмы "сливал" российской ФСБ локации Сил обороны в Херсонской области. Его также приговорили к 15 годам заключения с конфискацией имущества.

Ранее трех российских агентов приговорили к 13 годам заключения с конфискацией имущества. Они корректировали ракетные удары россиян по аэродрому в Ивано-Франковской области.

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