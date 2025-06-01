Шпионаж Китая за промышленностью Нидерландов усиливается, - министр

"Полупроводниковая промышленность, в которой мы являемся технологическим лидером, или, конечно, технологически продвинутая, чтобы получить эту интеллектуальную собственность, - это интересно Китаю", - сказал он в интервью в кулуарах встречи по безопасности Shangri-La Dialogue в Сингапуре.

По его словам, слежка китайцев не прекратилась и продолжается.

"В наших последних разведывательных отчетах наше разведывательное агентство заявило, что самая большая киберугроза исходит из Китая, и что мы действительно видим большую часть киберактивности, когда дело касается нас. Так было в прошлом году, но это все еще так. Поэтому мы видим, что это только усиливается", - констатировал он.

Брекельманс заявил, что безопасность становится все более важной для Нидерландов, поскольку Китай "использует свое экономическое положение в геополитических целях, а также для оказания на нас давления".

Он добавил, что Нидерланды ввели инструменты для защиты ключевых отраслей промышленности и жизненно важных интересов, однако стране и региону также необходимо снизить свою зависимость от Китая в плане поставок важнейшего сырья.

"Как на уровне Европейского союза, так и на национальном уровне нам необходимо предпринять более масштабные шаги для снижения этой зависимости", - считает он.