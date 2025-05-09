Шпионский скандал: Венгрия выслала украинских дипломатов из-за действий СБУ

Венгрия выслала двух украинских дипломатов. Это произошло после того, как СБУ разоблачила на Закарпатье агентов военной венгерской разведки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Министерства иностранных дел Венгрии Петера Сийярто в Facebook.
По словам Сийярто, в Украине с начала полномасштабного вторжения все сильнее становится антивенгерская пропаганда. А причина нынешней "клеветнической кампании против венгров" такая же, как и предыдущих, а именно: правительство не хочет поставлять оружие в Украину, а также то, что венгерское правительство выступает за мир.
Стоит заметить, что в своем обращении Сийярто не упоминает о новости о том, что Служба безопасности Украины впервые в истории Украины разоблачила сеть иностранных агентов - венгерскую военную разведку, которая осуществляла шпионскую деятельность на территории страны. Однако из контекста понятно, что глава министерства, возможно, имел в виду именно это.
Министр иностранных дел Венгрии заявил, что "они не могут терпеть клеветническую кампанию против венгров".
"Сегодня мы выслали двух шпионов, которые работали под дипломатическим прикрытием в посольстве Украины в Будапеште. Соответствующее решение и нота были вручены послу Украины в Будапеште здесь, в МИД, в последние несколько минут", - сказал он.
9 мая Служба безопасности Украины сообщила о разоблачении агентов венгерской военной разведки, которые действовали на территории Закарпатской области. Их основные задачи включали:
В рамках спецоперации СБУ задержала двух агентов, которые работали под контролем кадрового офицера венгерской разведки. Обоим задержанным сообщили о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения. Согласно украинскому законодательству, им грозит пожизненное заключение.
При этом сегодня Сийярто уже комментировал произошедшее со шпионами. В частности, он заявил, что информацию о том, что на Закарпатье были разоблачены агенты военной разведки Венгрии необходимо рассматривать якобы как "украинскую пропаганду".
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