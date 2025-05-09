RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Шпионский скандал: Венгрия выслала украинских дипломатов из-за действий СБУ

Фото: Петр Сийярто, глава Министерства иностранных дел Венгрии (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Венгрия выслала двух украинских дипломатов. Это произошло после того, как СБУ разоблачила на Закарпатье агентов военной венгерской разведки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Министерства иностранных дел Венгрии Петера Сийярто в Facebook.

По словам Сийярто, в Украине с начала полномасштабного вторжения все сильнее становится антивенгерская пропаганда. А причина нынешней "клеветнической кампании против венгров" такая же, как и предыдущих, а именно: правительство не хочет поставлять оружие в Украину, а также то, что венгерское правительство выступает за мир.

Стоит заметить, что в своем обращении Сийярто не упоминает о новости о том, что Служба безопасности Украины впервые в истории Украины разоблачила сеть иностранных агентов - венгерскую военную разведку, которая осуществляла шпионскую деятельность на территории страны. Однако из контекста понятно, что глава министерства, возможно, имел в виду именно это.

Министр иностранных дел Венгрии заявил, что "они не могут терпеть клеветническую кампанию против венгров".

"Сегодня мы выслали двух шпионов, которые работали под дипломатическим прикрытием в посольстве Украины в Будапеште. Соответствующее решение и нота были вручены послу Украины в Будапеште здесь, в МИД, в последние несколько минут", - сказал он.

СБУ разоблачила агентов Венгрии

9 мая Служба безопасности Украины сообщила о разоблачении агентов венгерской военной разведки, которые действовали на территории Закарпатской области. Их основные задачи включали:

  • сбор данных о состоянии военной безопасности региона,
  • поиск слабых мест в наземной и противовоздушной обороне,
  • изучение настроений и реакций местного населения в случае возможного вторжения со стороны Венгрии.

В рамках спецоперации СБУ задержала двух агентов, которые работали под контролем кадрового офицера венгерской разведки. Обоим задержанным сообщили о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения. Согласно украинскому законодательству, им грозит пожизненное заключение.

При этом сегодня Сийярто уже комментировал произошедшее со шпионами. В частности, он заявил, что информацию о том, что на Закарпатье были разоблачены агенты военной разведки Венгрии необходимо рассматривать якобы как "украинскую пропаганду".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности УкраиныВенгрияЗакарпатье