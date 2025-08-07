RU

Дональд Трамп Война в Украине

Шпион в многоэтажке: корректировщика обстрелов Славянска разоблачили в собственной квартире

Фото: СБУ задержала агента РФ, который наводил авиабомбы на Славянск (facebook.com/SecurSerUkraine)
Автор: Ірина Глухова

Контрразведка СБУ разоблачила и задержала очередного агента РФ, который наводил авиабомбы на Славянск Донецкой области. Шпион обустроил пункт наблюдения в собственной квартире.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.

Как установило расследование, враждебным информатором оказался 33-летний местный безработный. Его деятельность заинтересовала россиян после того, как он начал распространять антиукраинские комментарии в Telegram-каналах. Именно это стало основанием для вербовки.

Как действовал наводчик

После налаживания контактов с представителями РФ агент собирал координаты военных объектов украинских Сил обороны. Основными целями агрессора были запасные командные пункты, ремонтные базы, а также логистические склады.

Для сбора информации мужчина самостоятельно обходил территорию, фиксируя места сосредоточения военной техники и личного состава.

Кроме того, для слежения за направлением движения и количеством бронеколонн ВСУ он обустроил "наблюдательный пункт" в собственной квартире, окна которой выходят на проезжую часть.

Полученные данные агент передавал через анонимный чат в мессенджере, используя Google Maps для нанесения точек на карте.

Когда информатор понял, что его могут разоблачить, он пытался "залечь на дно" и прекратил связь со своим куратором. Однако это не помогло - СБУ задокументировала каждый его шаг и задержала мужчину по месту жительства.

Что грозит

Сейчас ему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 УК Украины - государственная измена в условиях военного положения. Мужчина находится под стражей, ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

 

Разоблачение агентов РФ, готовивших удары по Украине

Напомним, вчера, 6 августа, стало известно о задержании агента российской разведки, который собирал данные о позициях ВСУ на Покровском направлении для подготовки вражеского наступления с использованием авиабомб и артиллерии.

Также вчера в СБУ заявили о задержании 45-летнего жителя Николаева, который, по данным следствия, корректировал ракетно-пушечные удары РФ по городу. Задержанный поддерживал связь с Сергеем Лебедевым, известным под псевдонимом Лохматий.

Кроме того, разоблачили "крота", который готовил атаку РФ на украинские противокорабельные комплексы "Нептун". Еще он должен был скорректировать вражеские обстрелы по учебным центрам ВСУ.

Служба безопасности УкраиныДонецкая область