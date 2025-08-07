Шпион в многоэтажке: корректировщика обстрелов Славянска разоблачили в собственной квартире

Как установило расследование, враждебным информатором оказался 33-летний местный безработный. Его деятельность заинтересовала россиян после того, как он начал распространять антиукраинские комментарии в Telegram-каналах. Именно это стало основанием для вербовки.

Как действовал наводчик

После налаживания контактов с представителями РФ агент собирал координаты военных объектов украинских Сил обороны. Основными целями агрессора были запасные командные пункты, ремонтные базы, а также логистические склады.

Для сбора информации мужчина самостоятельно обходил территорию, фиксируя места сосредоточения военной техники и личного состава.

Кроме того, для слежения за направлением движения и количеством бронеколонн ВСУ он обустроил "наблюдательный пункт" в собственной квартире, окна которой выходят на проезжую часть.

Полученные данные агент передавал через анонимный чат в мессенджере, используя Google Maps для нанесения точек на карте.

Когда информатор понял, что его могут разоблачить, он пытался "залечь на дно" и прекратил связь со своим куратором. Однако это не помогло - СБУ задокументировала каждый его шаг и задержала мужчину по месту жительства.

Что грозит

Сейчас ему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 УК Украины - государственная измена в условиях военного положения. Мужчина находится под стражей, ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.