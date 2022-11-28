ua ru
Пн, 28 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Не похожи на линию обороны. В ISW показали новые фото укреплений оккупантов на Левобережье

Новина українською →
Киев, Понедельник 28 ноября 2022 17:00
Не похожи на линию обороны. В ISW показали новые фото укреплений оккупантов на Левобережье Фото: в ISW показали новые фото укреплений оккупантов со спутника (twitter.com/TheStudyofWar)
Автор: Константин Широкун

Российские войска активно строят временные укрепления и возводят противотанковые оборонительные сооружения на левом берегу Днепра в Херсонской области и Крыму.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter ISW.

На опубликованных космических снимках видно, что большинство полевых укреплений ориентированы перпендикулярно самим дорогам. По мнению экспертов ISW, они больше похожи на многоуровневые контрольно-пропускные пункты, чем на элементы единой оборонительной линии.

Также оккупанты сильно укрепили полосу земли шириной 3 км, отделяющую Кинбурнскую косу от материковой части Херсонской области, и вдоль пляжей к югу и востоку от полосы.

Российские оборонительные позиции свидетельствуют о том, что российское военное руководство рассматривает перспективу украинского контрнаступления через реку Днепр как серьезную угрозу. По мнению экспертов ISW, большинство из них будут очень уязвимы при наступлении на открытой местности.

Не похожи на линию обороны. В ISW показали новые фото укреплений оккупантов на Левобережье

Ранее мы писали, что появились спутниковые снимки Крымского моста, которые были сделаны до и после мощного взрыва, прогремевшего утром 8 октября.

Также сообщалось, что "вагнеровцы" начали возводить противотанковые укрепления возле города Горское (Луганская область). Опубликованы спутниковые снимки.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсонская область Вторжение России в Украину
NEWS
РФ готовится к новой атаке. Военные предупредили украинцев об угрозе
РФ готовится к новой атаке. Военные предупредили украинцев об угрозе
DAILY
Виталий Кличко: Нужно быть готовым, что отключения электричества могут быть до весны
Ростислав Шаправский, Ульяна Безпалько Виталий Кличко: Нужно быть готовым, что отключения электричества могут быть до весны