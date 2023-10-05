Шойгу заявил о подготовке 9 резервных полков для отправки на войну против Украины

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о наборе в армию страны-агрессора солдат-контрактников в резервные полки для участия в войне против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское агентство " Интерфакс ".

По словам российского чиновника, в настоящее время "готовятся девять резервных полков и идет их естественное, постоянное пополнение".

Также он рассказал, что было набрано 38 тысяч "добровольцев", среди которых некоторые имеют боевой опыт, а некоторые "завершили полугодовой контракт, возвращаются на второй, а есть те, кто возвращаются в третий раз".

Кроме того, Шойгу высказался о наборе "добровольцев" под кураторством властей российских регионов. В частности, в этом контексте он похвалил главу Якутии.

Глава Минобороны РФ заявил при этом, что в ряды армии набрали большое количество "добровольцев-женщин", и заверил, что в основном они "врачи, медицинские работники".

Мобилизация в РФ

Напомним, в сентябре в Генеральном штабе ВСУ сообщали, что в ходе новой волны мобилизации Россия хочет призвать от 400 до 700 тысяч солдат. Она также может коснуться Чечни и временно оккупированных территорий Украины.

При этом согласно подсчетам российских СМИ и расследователей, мобилизованные россияне погибают на войне в Украине в среднем через 4-5 месяцев после получения повестки, а каждый пятый захватчик - не прожил и двух месяцев.

Добавим также, что по данным Центра национального сопротивления, мобилизационный план на оккупированных территориях Украины контролирует лично заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

По данным Conflict Intelligence Team, в РФ в рамках мобилизации в 2022 году сформировали не менее 123 новых воинских частей.