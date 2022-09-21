Шойгу отрицает войну с Украиной: идет с "коллективным Западом"

"Мы воюем не с Украиной, а с коллективным Западом, потому что оружие, которое было у Украины, оно фактически закончилось - это бывшее советское оружие. Многие, особенно младоевропейцы, передали все вооружение Украине, но мы все выбиваем, выбиваем, выбиваем" , - заявил Шойгу.

Мобилизация в РФ

Напомним, что сегодня президент России Владимир Путин объявил в своей стране частичную мобилизацию. Указ уже подписан и мобилизация начинается уже с сегодняшнего дня.

Да, будут призывать тех, кто сейчас в запасе и с опытом службы в армии РФ, имеют военно-учетные специальности и соответствующий опыт.