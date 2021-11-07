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Шойгу про ситуацію в Чорному морі: "закордонні військові кораблі намагаються нас перевірити"

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Москва, Неділя 07 листопада 2021 13:33
Шойгу про ситуацію в Чорному морі: "закордонні військові кораблі намагаються нас перевірити" Фото: міністр оборони РФ Сергій Шойгу (kremlin.ru)
Автор: Анастасія Рокитна

У Росії оцінили ситуацію в Чорному морі. Міністр оборони РФ Сергій Шойгу вважає, що кораблі, які заходять в Чорне море з високоточною зброєю великої дальності США, НАТО, та інших нечорноморських країн намагаються перевірити захист Чорноморського узбережжя і півдня Росії.

Про це він заявив в ефірі російського телеканалу, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на ТАСС.

За його словами, в будь-який момент можливі будь-які провокації, "як це було не так давно з британським судном".

"Але якщо говорити ще точніше, то, звичайно, це така, знаєте, майже постійна спроба перевірити нас, перевірити, наскільки ми готові, наскільки у нас вибудувана вся система по Чорноморському узбережжю, взагалі по півдню нашої країни", - сказав міністр.

Шойгу підкреслив, що "вони в цьому не самотні, в таких перевірках і в таких походах".

"Далі у них, я так розумію, чекають навчання, навчання з нашими сусідами, навчання з грузинським флотом і навчання з українським флотом. Ну, ми теж проводимо навчання і будемо проводити", - заявив глава Міноборони.

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Чорне море Російська Федерація НАТО
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