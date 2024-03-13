RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

У Шойгу похвастались "сбитием" десятков дронов, "скромно умолчав" об атаке НПЗ в Рязани

Фото: появилась реакция Минобороны РФ на атаку дронов в ночь на 13 марта (иллюстрация/Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В Минобороны РФ отреагировали на ночную атаку дронов в нескольких областях. Там приписали себе уничтожение десятков дронов, "забыв" про успешную атаку БПЛА по НПЗ в Рязани.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны РФ.

Судя из заявления дроны якобы только "попытались" атаковать объекты на территории России сразу в нескольких областях.

"Дежурными средствами ПВО 58 БПЛА перехвачено и уничтожено над территориями Белгородской (11 БПЛА), Брянской (8 БПЛА), Воронежской (29 БПЛА), Курской (8 БПЛА), Ленинградской (1 БПЛА), Рязанской (1  БПЛА)", - утверждается в нем. 

Атаки дронов в России

В ночь на 13 марта в Рязани (Россия) беспилотники атаковали нефтезавод. Очевидцы сообщают о пожаре. Также известно о пострадавших.

Отметим, что дроны атакуют объекты в России уже вторую ночь подряд. Так, ночью 12 марта в ряде регионов зафиксированы пролеты беспилотников. Под ударом оказалась нефтебаза и НПЗ. Тогда Минобороны РФ сообщило, что зафиксировали 25 дронов и, якобы, предотвратили атаку.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияНПЗВойна в УкраинеДрони