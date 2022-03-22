RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Шойгу відсторонив командувача російської армії Єршова за величезні бойові втрати в Україні

Сергій Шойгу (kremlin.ru)
Автор: Тетяна Самарук

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу відсторонив командувача 6-ї загальновійськової армії держави-агресорки Владислава Єршова. Зазначається, що зараз він під домашнім арештом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на журналіста Романа Цимбалюка у Facebook.

Зазначається, що Єршов перебуває під слідством через великі втрати особового складу в Україні.

За попередніми даними, в одній лише 6 армії не дорахувалися 2 тисяч військовослужбовців. З них - близько 180 людей - солдати-строковики.

Відомо, що наразі генерал Єрошов перебуває під домашнім арештом. Проти нього уже відкрили провадження.

Раніше ми повідомляли, що Путін і Шойгу хочуть задіяти у війні проти України 17-річних.

Також ми писали, що Путін та Шойгу планують масову вирубку та продаж українських лісів.

Всі оперативні і тільки перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
Сергей ШойгуВторгнення Росії до України