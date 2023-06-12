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Шойгу пытается сохранить имидж на фоне наступательных операций ВСУ, - британская разведка

Фото: Шойгу пытается сохранить имидж (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

На прошлой неделе министр обороны России Сергей Шойгу сохранял высокую публичную активность, вероятно, с целью представить себя ответственным за стратегические вопросы, в то время как Украина ускоряет наступательные операции

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сводке, Шойгу дал по крайней мере два комментария по поводу оборонительных операций России, в том числе сделал серьезно преувеличенные заявления о потерях Украины. Это контрастирует с другими ключевыми периодами войны, когда он исчезал из публичного поля.

По данным британской разведки, Шойгу также призвал российскую оборонную промышленность удвоить свои усилия и раскритиковал офицеров Западного военного округа за недостаточно быструю отправку резервной бронетехники на фронт.

"Шойгу, вероятно, остро осознает необходимость поддержания положительного имиджа перед лицом все более откровенной критики со стороны некоторых соотечественников", - отмечают в Минобороны Британии.

Конфликт между Пригожиным и Шойгу

На прошлой неделе минобороны РФ издало приказ о том, что все наемники должны подписать контракт с военным ведомством РФ. Однако глава группы "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что его боевики не подпишут контракты. По его словам, указы или приказы Шойгу должны распространяться исключительно на министерство обороны и на тех, кто находится в рамках министерства обороны.

Напомним, украинские силы на выходных подтвердили освобождение по крайней мере трех населенных пунктов в Донецкой области. Утром 12 июня в ВСУ сообщили об освобождении еще одного села.

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