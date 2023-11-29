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Шовковский и бывший конкурент получили награды тура Премьер-лиги

Фото: Денис БойкоФото: Денис Бойко в половине матчей не пропускал мячи (facebook.com/fcpolissya)
Автор: Антон Федорцив

По итогам 15-го тура отечественного первенства украинская Премьер-лига отдала призы лучшим игроку и тренеру представителям житомирского "Полесья" и киевского "Динамо" соответственно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УПЛ.

Вратарь "полесских волков" Денис Бойко – футболист тура чемпионата Украины. Голкипер обеспечил команде Юрия Калитвинцева ничью с действующими чемпионами из донецкого "Шахтера".

Бойко отстоял "на ноль". Сухой поединок против "горняков" стал седьмым для украинца в нынешнем сезоне. Воспитанник киевского "Динамо", который в 2005-2014 гг. периодически являлся резервным кипером столичного гранда.

В свою очередь его тогдашний конкурент Александр Шовковский – лучший тренер 15-го тура. Исполняющий обязанности наставника "Динамо" одержал вторую победу подряд. "Бело-синие" на домашней арене разобрались с львовским "Движением" (2:0) благодаря голам Тымчика и Кабаева.

На первом этапе лучших игрока и тренера тура называли журналисты ряда изданий, а на втором – за четырех номинантов голосовали болельщики в соцсетях УПЛ. Бойко опередил Дахновского, Кабаева и Адамюка. Шовковский же оказался лучше Максимова, Калитвинцева и Вернидуба.

 

К слову, ранее "Динамо" возглавило мировой рейтинг игрового времени собственных воспитанников.

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