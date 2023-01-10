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Шовковский вернулся в "Динамо": какова роль легенды

Фото: Александр Шовковский (в центре) будет работать в "Динамо" (facebook.com/sholohd)
Автор: Антон Федорцив

Многолетний лидер киевского "Динамо" Александр Шовковский вернулся в родную команду в новом амплуа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

Легендарный вратарь вошел в тренерский штаб отечественного гранда. Он станет одним из ассистентов главного тренера "бело-синих" Мирчи Луческу.

Шовковский начал тренерскую деятельность в 2018 году. В течение четырех лет экс-голкипер, получивший в 2020-м тренерский диплом категории PRO, работал в сборной Украины. Он входил в штаб и Андрея Шевченко, и Александра Петракова. Контракт Шовковского с УАФ истек 31 декабря.

В первой половине нынешнего сезона Луческу имел трех помощников – Эмилиана Караса, Огнена Вукоевича и Олега Гусева. Новый тренер, вероятнее всего, заменит в штабе хорватского специалиста. Тренером вратарей останется Михаил Михайлов.

Кто такой Александр Шовковский

Уроженец Киева и воспитанник "Динамо". Всю игровую карьеру провел в составе "бело-синих", отыграв 24 сезона в столичном гранде.

В составе "Динамо" провел 635 официальных матчей. Шовковский завоевал с киевлянами 14 чемпионских титулов, 11 Кубков Украины и 6 Суперкубков страны. Вместе с "бело-синими" дошел до полуфинала Лиги чемпионов 1998/99 и тогда же был номинирован на "Золотой мяч".

В сборной Украины дебютировал в 19 лет. В общей сложности в 1994-2012 гг. провел за "сине-желтых" 92 матча (46 – без пропущенных мячей). Являлся основным голкипером на ЧМ-2006, где установил уникальное достижение в 1/8 финала – не пропустил ни одного пенальти в послематчевой серии со Швейцарией.

Окончил Институт журналистики КНУ имени Шевченко. После завершения выступлений на профессиональном уровне презентовал автобиографию "Все в твоих руках". Депутат Киевсовета от партии УДАР.

К слову, ранее вспомнили историю выступлений украинцев во Франции на фоне перехода Малиновского.

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